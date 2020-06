Casa: Unione inquilini, nel Lazio 83mila domande bonus affitto, servono più fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio "non ha ancora terminato di raccogliere il totale delle domande arrivate dai vari Comuni laziali per il 'Buono affitto', ma il dato parziale di 83 mila richieste è altamente significativo". È quanto si legge, in una nota, di Unione inquilini. "I numeri infatti - aggiunge il comunicato - restituiscono la cifra del disagio abitativo a seguito dell'emergenza sanitaria mostrando l'impatto disastroso sugli Inquilini. Solo nella Capitale sono arrivate 49 mila richieste che purtroppo ancora il Comune manca di erogare. A preoccuparci è purtroppo l'esiguità del contributo che si riduce a circa 300 euro per ogni famiglia richiedente. Poco cambierà con il contributo affitto del decreto Rilancio perché i 140 milioni stanziati saranno briciole per gli inquilini. Il governo non ha tenuto minimamente conto del Paese reale che già oggi non può pagare l'affitto. Si rivela così ancora più urgente il tavolo emergenza già prospettato dall'assessore Massimiliano Valeriani con le parti sociali. Per questo chiediamo al presidente Nicola Zingaretti di chiedere maggiori stanziamenti in favore delle famiglie che da 'io resto a casa' passeranno presto 'tutti sotto sfratto' ".(Com)