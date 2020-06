Spagna: sindacato polizia querela direttore sanitario Simon e vertici del corpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jupol, il sindacato più importante per numero di affiliati tra gli agenti della Polizia nazionale spagnola, ha presentato una querela contro il responsabile del centro di coordinamento per le emergenza del ministero della Sanità, Fernando Simon. La querela si rivolge anche contro i principali responsabili della Polizia nazionale con l'accusa di crimine contro i diritti dei lavoratori e prevaricazione per non aver fornito i dispositivi di protezione individuale adeguati per affrontare l'emergenza del coronavirus. La querela, scrive "El Mundo", è stata presentata presso il Tribunale di Madrid nei confronti, oltre che del direttore Simon, anche del delegato del governo per la comunità di Madrid, Jose Manuel Franco ed il numero due del ministero dell'Interno, Rafael Perez. Il sindacato, inoltre, ha querelato il direttore generale della Polizia nazionale, Francisco Pardo, il direttore aggiunto operativo (Dao), Jose Angel Gonzalez, ed i vicedirettori generali delle Risorse umane e della logistica. (segue) (Spm)