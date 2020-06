Spagna: sindacato polizia querela direttore sanitario Simon e vertici del corpo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Jupol, gli organi competenti avrebbero dovuto acquistare i dispositivi di sicurezza individuali nelle quantità e nei tempi adeguati e, inoltre, non avrebbero dovuto permettere che si svolgessero eventi pubblici di massa come la celebrazione dell'8 marzo scorso a Madrid sulla base dei dati epidemiologici già disponibili nei giorni antecedenti. "Tutte le autorità erano consapevoli dell'esistenza di ragioni convincenti, imperative e scientifiche, che non solo sconsigliavano, ma richiedevano alle autorità di agire per contenere la diffusione del virus", si legge in un estratto della querela. (Spm)