Sanità: Censis-Fnopi, per 9 italiani su 10 servono più infermieri per un Servizio sanitario migliore (3)

- L’idea che più infermieri miglioreranno la sanità, a cominciare da quella territoriale, è anche l’esito di un legame profondo e consolidato dei cittadini con gli infermieri. Il 91 per cento degli italiani ha molta o abbastanza fiducia negli infermieri (il dato sale al 93,8 per cento nel Nord-Est e al 93,7 per cento tra gli anziani). Il 68,9 per cento degli italiani valuta positivamente il rapporto avuto in passato con gli infermieri (il giudizio positivo sale al 73,9 per cento nel Nord-Est e al 72,6 per cento tra chi ha in famiglia non autosufficienti). Una fiducia nata nella sanità vissuta quotidianamente dagli italiani, grazie alla valutazione positiva di professionalità e impegno degli infermieri già prima dell’ammirazione per i tanti casi di eroismo durante l’emergenza Covid-19. L’83 per cento degli italiani incoraggerebbe un figlio, parente o amico che volesse intraprendere la professione dell’infermiere: il 71,1 per cento perché lo ritiene un lavoro utile in quanto aiuta chi soffre, il 37,3 per cento perché lo reputa un’attività affascinante che fa crescere come persone, il 32,9 per cento perché consente di trovare lavoro. L’infermiere è oggi una professione che piace a tutti, dai giovani agli anziani. Durante il lockdown, 29 milioni di italiani hanno pescato nel web e nei social network notizie false o non corrette su origini, modalità di contagio, sintomi, misure di distanziamento e cure relative al Covid-19. Gli infermieri, grazie alla fiducia di cui godono presso i cittadini, possono essere i più ascoltati e fidati demistificatori, proteggendo dai rischi delle fake news grazie al rapporto diretto con le persone e alla loro voce presente sui siti web istituzionali. (Com)