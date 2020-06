Romania: ministro delle Finanze, oltre tremila imprese beneficiare della piattaforma per Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 3.000 aziende hanno ottenuto finanziamenti attraverso la piattaforma per le piccolo e medie imprese, IMM Invest. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze della Romania, Florin Citu, in una dichiarazione alla stampa affermando che il programma funziona "molto bene". "Abbiamo rimosso alcune barriere alcune settimane fa, abbiamo approvato un decreto d'urgenza e oggi presentiamo la decisione del governo di approvare le regole. Il programma IMM Invest funziona molto bene. Abbiamo già raggiunto 3.083 aziende che hanno ricevuto finanziamenti. Ciò significa che dal tetto massimo (3,10 miliardi di euro) sono già stati consumati 510 milioni di euro. È chiaro che il ritmo è accelerato e, dopo la discussione che abbiamo avuto con il sistema finanziario-bancario e il fatto che abbiamo eliminato gli ostacoli, le cose stanno migliorando e spero di superare le 10 mila aziende in due settimane", ha detto Citu. (Rob)