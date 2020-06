Credito: Abi, superato il mezzo milione di domande delle banche al Fondo di garanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione bancaria italiana (Abi) esprime soddisfazione per l'ampio superamento, nella giornata di ieri, del mezzo milione di domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia. Stando al relativo comunicato stampa, le richieste ammontano a 523 mila (con un aumento di 28 mila rispetto al giorno prima), per un totale di 24,5 miliardi di euro: di queste, le domande fino a 25 mila euro sono divenute circa 476 mila, per oltre 9,7 miliardi. Stando alla nota, i dati di ieri dimostrano un'accelerazione rispetto a quelli dei giorni antecedenti. (Com)