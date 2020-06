Usa-Cina: Lighthizer positivo su accordo commerciale di Fase 1, questa settimana acquisti cinesi di soia per oltre 100 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, ha dichiarato di avere sensazioni "molto positive" in merito all'accordo commerciale di "Fase uno" con la Cina, che sta onorando il patto nel corso della pandemia di Covid-19. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". Lighthizer, intervenendo a un evento online tenuto dall'Economic Club di New York, ha affermato che la Cina questa settimana ha acquistato più di cento milioni di dollari di soia negli Stati Uniti, un'affermazione che contrasta con un recente rapporto stampa secondo cui Pechino non è impegnata negli acquisti di materie prime. Il rappresentante Usa, ha inoltre osservato che "non è a favore del ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)". La Cina e gli Stati Uniti hanno firmato l'accordo commerciale di "Fase uno" il 15 gennaio di quest'anno. Attraverso l'accordo, la Cina ha accettato di acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di circa 36,5 miliardi di dollari per il 2020. Le due maggiori economie del mondo sono coinvolte in una "guerra commerciale" dal 23 marzo 2018, quando gli Stati Uniti hanno imposto una tariffa del 25 per cento su tutte le importazioni di acciaio e una tariffa del dieci per cento su tutte le importazioni di alluminio. (segue) (Cip)