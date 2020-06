Ungheria: ministro Giustizia, Budapest non limiterà immunità magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria non intende restringere l'immunità dei magistrati. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Judit Varga, rispondendo alle raccomandazioni pubblicate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (Greco) del Consiglio d'Europa. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", Varga evidenzia che gli ultimi due governi ungheresi a guida di Viktor Orban hanno introdotto diverse misure di lotta alla corruzione e hanno applicato le raccomandazioni del Greco "ogni volta che queste si sono occupate di problemi reali legati alla corruzione". Le norme sull'immunità dei giudici li difendono da abusi e manipolazioni e aderire alle raccomandazioni del Greco in materia "esporrebbe l'Ungheria a ulteriori infondate accuse sull'indipendenza della magistratura". Varga aggiunge che il Greco non considera a dovere "le complesse procedure necessarie alla nomina dei giudici in Ungheria". Insiste inoltre sul fatto che Budapest ha assecondato un numero di raccomandazioni superiore a quello di tanti altri Stati europei e ha adottato tutte le proposte in merito alla disciplina penale della corruzione. (Vap)