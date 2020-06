Decreto Scuola: Vacca (M5s), ostruzionismo opposizioni a discapito di studenti e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni, perseguendo "la sciagurata via dell'ostruzionismo per far decadere il decreto Scuola" mettono a rischio il "destino di migliaia di studenti e delle loro famiglie". Così Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Esami di maturità che ritornano con scritto e orale a una settimana dall'inizio, 1 milione di studenti e 3 milioni di personale scolastico costretti a rientrare immediatamente in condizioni di sicurezza critiche, nessuna accelerazione per gli interventi di edilizia scolastica. Sono questi e tanti altri i danni di cui si rendono responsabili le opposizioni se perseguono la sciagurata via dell'ostruzionismo per far decadere il decreto Scuola, impedendone la conversione", si legge in una nota. "Se l'intenzione è quella di sabotare un provvedimento utile e di buon senso, non può che essere a discapito del destino di migliaia di studenti e delle loro famiglie", prosegue. "Faremo di tutto per impedirlo, ma è giusto che gli italiani sappiano che livello di incoscienza si sta toccando alla Camera: se in una fase così delicata la prima cosa che occorre per il bene del Paese è la responsabilità politica, per le opposizioni al contrario c'è la ricerca della propria visibilità", conclude Vacca. (Com)