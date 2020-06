Nigeria: esercito, uccisi 300 miliziani nel nordovest del paese da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeronautica militare nigeriana ha "neutralizzato" oltre 300 miliziani di gruppi armati nel quadro delle operazioni antijihadiste condotte dall'inizio dell'anno nelle regioni nordoccidentali del paese. Parlando ai giornalisti, il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare nigeriana, Sadiq Abubakar, ha precisato che negli interventi sono stati inoltre distrutti gli accampamenti dei miliziani. L'operazione militare, ha spiegato Abubakar, è stata lanciata all'inizio di quest'anno per sbaragliare i banditi dalla regione nord-occidentale: ai sopravvissuti viene chiesto di consegnare le armi e di presentarsi alla giustizia. Secondo il maresciallo, le autorità nigeriane hanno avviato "ripetute operazioni militari e colloqui di pace" locali per "cercare di frenare la violenza nel nord-ovest" del paese, da anni al centro di episodi di insicurezza, compresi gli scontri tra le comunità rivali per terra, attacchi di bande criminali pesantemente armate e omicidi di rappresaglia da parte di gruppi di controllo del territorio.(Res)