Ambiente: Caldo al di sopra della norma a Milano nella primavera del lockdown

- Più calda della norma e con precipitazioni poco frequenti ma anche molto intense: così è stata a Milano la primavera meteorologica 2020, la stagione compresa tra il 1° marzo e il 31 maggio che sarà ricordata da tutti come quella dell'emergenza sanitaria. Le rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, in particolare della centralina di Milano Centro (presso la sede centrale dell'Università degli Studi), confermano quindi alcuni comportamenti tipici del meteo degli ultimi anni nel capoluogo lombardo. Con una temperatura media di 15.6°C, la stagione ha infatti superato di 1.4°C il CLINO, il valore tipico del trentennio di riferimento*, allineandosi così all'andamento dell'ultimo decennio, nel corso del quale tutte le primavere, a eccezione di quella del 2013, hanno fatto registrare valori medi più alti di quelli di riferimento. Se la temperatura media di marzo, 10.6°C, è stata di soli tre decimi più elevata di quella tipica del periodo, ben più caldi sono stati maggio e soprattutto aprile, con una media rispettivamente di 20°C (contro i 18.7°C del CLINO) e 16.3°C (+2.6°C rispetto al dato di riferimento). La primavera del 2020 è stata caratterizzata da fasi decisamente più calde della norma, per esempio a cavallo tra la prima e la seconda decade di aprile, ma non sono mancate quelle più fredde, in particolare tra la fine di marzo e gli inizi di aprile. Il giorno con il maggiore scostamento della temperatura media da quella di riferimento è stato l'11 aprile (sabato prima di Pasqua), che con un valore di 20.1°C ha superato di ben 7.6°C quello tipico della stessa giornata (12.5°C). Il record di differenza in negativo spetta invece al 31 marzo, la cui media di 6.3°C è stata inferiore di oltre 6°C al CLINO. (segue) (Com)