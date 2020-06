Ambiente: Caldo al di sopra della norma a Milano nella primavera del lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La temperatura massima assoluta, 28.8 °C, è stata registrata il 22 maggio, ma un valore notevole sono anche i 26.5°C di massima dell'11 aprile. Il 26 marzo sono state invece rilevate sia la minima assoluta del trimestre (2.7°C) che la temperatura massima più bassa di tutta la stagione (7.8 °C). Da segnalare anche la minima assoluta del mese di aprile, 4.4°C il giorno 2; nel corso dell'ultimo mese del trimestre, invece, la minima non è mai scesa sotto i 12.4 °C (registrati il 2 maggio). Per quanto riguarda le precipitazioni, il totale di 259.7 mm cumulati nel corso della stagione è stato in linea con il valore tipico del periodo (252.3 mm), ma si è distribuito in maniera differente nell'arco dei tre mesi. Se a marzo sono caduti 71.1 mm di pioggia (contro i 59.1 del CLINO), dei quali ben 45.2 mm nella sola giornata del 2, il quantitativo cumulato ad aprile è stato di appena 15.3 mm (89.9 il valore di riferimento). Le prime precipitazioni si sono verificate a partire dalla fine della seconda decade dopo 20 giorni consecutivi senza piogge e in tutto il mese ci sono stati solo 4 giorni di pioggia contro la media tipica di 8.8 (si considera giorno di pioggia una giornata nella quale si è registrato almeno 1 mm di precipitazione). Il mese di maggio, al contrario, è stato molto più piovoso, con 173.3 mm cumulati (contro gli 103.3 mm del CLINO): di questi più di 90 sono caduti tra la sera del 14 e le prime ore del 15 nel corso di un vero e proprio nubifragio, accompagnato anche da una grandinata, che ha creato non pochi disagi alla città. Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, il fine settimana si aprirà all'insegna del sole, ma sempre in un contesto di variabilità; difatti già dalla serata di sabato saranno possibili piogge e temporali diffusi, che ci terranno compagnia anche nella giornata di domenica e agli inizi della prossima settimana. (Com)