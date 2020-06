Roma: Palumbo (Pd), vittoria per Lazio nuoto, potrà restare in piscina Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lazio Nuoto vince il ricorso al Tar per la piscina della Garbatella. "Vittoria per la Lazio nuoto, che potrà giustamente restare al suo posto, cioè ad operare nella piscina della Garbatella. Grande soddisfazione per la sentenza del Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato contro Roma Capitale riguardo al bando di assegnazione della storica piscina gestita da oltre 30 anni dalla società biancoceleste". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo (Pd). "In quello spazio, la Lazio nuoto pagava regolarmente l'affitto e non aveva alcuna pendenza giudiziaria. Eppure, l'Amministrazione aveva deciso di pubblicare un nuovo bando per l'assegnazione dello spazio: un bando - aggiunge Palumbo - che non premiava la storia della società, né tantomeno il suo valore tecnico e sociale. Una storia assurda, che abbiamo a lungo seguito anche come Commissione Trasparenza, è che finalmente si è conclusa con un giusto epilogo. Mentre attendiamo le motivazioni della sentenza, invio un caloroso saluto e un in bocca al lupo a tutta la Lazio nuoto e al suo Presidente".(Com)