Droga: scappa ad alt Polizia su monopattino elettrico, arrestato pusher a Milano

- Un 28enne è stato arrestato a Milano dalla Polizia per detenzione ai fini di spaccio di droga dopo essere stato trovato in possesso di hashish, cocaina e Mdma e 11mila euro in contanti. Nel corso di un servizio nel quartiere “Corvetto”, gli agenti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana, in viale Lucania, hanno notato un giovane alla guida di un monopattino elettrico che, alla vista dell’auto della Polizia, ha portato immediatamente una mano all’altezza della cinta dei pantaloni con il chiaro intento di occultare qualcosa. I poliziotti hanno, quindi, deciso di controllare il giovane che, di tutta risposta, ignorando l’alt è fuggito verso piazza Bologna lungo viale Lucania. Un poliziotto è sceso subito dall’auto per rincorrere il fuggitivo a piedi. Dopo vari cambi di direzione nel percorso di fuga, il giovane è stato raggiunto dagli altri agenti che lo inseguivano in auto in via Scheiwiller. Da un sommario controllo, il ragazzo è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette contenente due grammi di hashish e un mazzo di chiavi. Contraddicendosi più volte, il 28enne ha riferito ai poliziotti di via Chopin che quelle erano le chiavi della sua abitazione nel Pavese. Dubitando di quanto riferito, gli agenti sono tornati in viale Lucania dove lo stesso si era dato alla fuga e, grazie al mazzo di chiavi trovato in suo possesso, sono riusciti ad aprire il portone di un condominio e, poi, l’appartamento al sesto piano dello stesso. Nel corso della perquisizione domiciliare, all’interno di un mobile, i poliziotti hanno rinvenuto 1 sacchetto e 15 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2.480 grammi; 1 sacchetto con 2,5 grammi di cocaina 2 involucri con 4,5 grammi di Mdma, 11240 euro in contanti, un bilancino ed un foglio manoscritto con i conteggi di denaro, date e i quantitativi della sostanza stupefacente. (Rem)