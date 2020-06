Ambiente: Amendola, Green deal europeo occasione per accelerare sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Green deal europeo rappresenta un'occasione per accelerare lo sviluppo sostenibile e di cambiamento radicale. Lo afferma il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola, in un messaggio in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente. "Come ci ricorda Papa Francesco, non si può rimanere sani in un mondo malato. Adesso abbiamo la grande occasione per accelerare lo sviluppo sostenibile e cambiare radicalmente i nostri paesi con l'Eu Green Deal e il World Environment Day", scrive Amendola su Twitter.(Res)