Spagna: Comunità Madrid, un consigliere avvertì che non ricoverare gli anziani era illegale

- Il consigliere per le politiche sociali della comunità di Madrid, Alberto Reyero (Ciudadanos), aveva avvertito il consigliere per la Sanità locale, Enrique Ruiz Escudero (Partito popolare) in merito alla gravità della situazione di migliaia di anziani ospiti nelle cliniche socio-sanitarie della regione che non erano in grado di fornire la giusta assistenza nella lotta al coronavirus, senza, tuttavia, ricevere il sostegno sollecitato. E' quanto scrive il quotidiano "El Pais", rivelando il contenuto di due mail inviate il 22 marzo scorso da Reyero a Escudero nelle quali si evidenziava che le cliniche "non erano in grado di salvare vite umane" e che il supporto medico esistente nella maggior parte di essere era "progettato per una situazione normale". Si configurava, pertanto, l'elevato rischio di veder morire molti anziani "in condizioni non dignitose", chiedendo urgentemente un intervento delle autorità sanitarie locali. (segue) (Spm)