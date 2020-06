Spagna: Comunità Madrid, un consigliere avvertì che non ricoverare gli anziani era illegale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reyero era venuto a conoscenza di un protocollo del Dipartimento della Salute della regione per stabilire i criteri in base ai quali ammettere o meno gli anziani nei 22 ospedali della comunità di Madrid per evitare il tracollo delle strutture pubbliche. Il documento raccomandava di escludere coloro che erano qualificati con grado di dipendenza tre, cioè che avevano di assistenza continuativa o e le persone affette da disabilità. Nelle due mail, Reyero aveva sottolineato che se l'aiuto fosse stato negato a persone disabili di qualsiasi età, ma che godevano di una buona aspettativa di vita, si sarebbe commessa "una discriminazione con gravi conseguenze legali". La gestione sanitaria delle prime fasi dell'emergenza legata al coronavirus continua, dunque, a suscitare aspre polemiche politiche sia a livello nazionale che locale con accuse reciproche di colpevolezza. La comunità di Madrid, infatti, è amministrata da una coalizione di centrodestra che include Pp, Ciudadanos e Vox ed è presieduta dalla popolare, Isabel Diaz Ayuso. Secondo i dati ufficiali, dall' 8 marzo scorso al 2 giugno nelle cliniche socio-sanitarie per anziani della regione risultano decedute 6.007 persone per Covid-19 o per sintomi simili tipici del virus. (Spm)