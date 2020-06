Cina: etichettatura Facebook per media di Stato, ministero Esteri chiede trattamento equo per chi rispetta leggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha affermato che le società che gestiscono i social network non dovrebbero creare ostacoli per i media e le agenzie di stampa. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha così risposto alla decisione di Facebook di iniziare a etichettare le organizzazioni di media controllate dagli Stati. Secondo Pechino, qualsiasi agenzia nell'ambito dei media che opera in linea con le leggi pertinenti dei vari paesi dovrebbe essere trattata in modo equo. Secondo un elenco parziale fornito da Facebook, il più grande social network del mondo applicherà tale etichetta all'agenzia russa "Sputnik", all'iraniana "Press Tv" e alla cinese "Xinhua". Inizialmente, tale etichetta sarà applicata a circa 200 pagine. "Facebook non etichetterà alcuna organizzazione di stampa con sede negli Stati Uniti poiché ha determinato che persino i centri gestiti dal governo Usa mantengono l'indipendenza editoriale", ha dichiarato in un'intervista Nathaniel Gleicher, responsabile della politica di sicurezza informatica di Facebook.(Cip)