Sud Sudan-Etiopia: ambasciatore Morgan, governo non agirà contro Addis Abeba

- Il governo del Sud Sudan non farà "nulla che possa danneggiare" l'Etiopia. Lo ha detto l'ambasciatore sud sudanese in Etiopia, James Pitia Morgan, ribattendo ad alcune informazioni circolate sui social media, secondo le quali le autorità di Giuba avrebbero accettato la richiesta egiziana di costruire una base militare a Pagak, città situata nella contea nordorientale di Maiwut, al confine con l'Etiopia. "Le informazioni sono completamente false", ha detto Morgan in conferenza stampa, dicendosi convinto che simili informazioni siano state messe in circolazione "da un gruppo che ha interesse a minare la cooperazione esistente tra i due paesi". L'ambasciatore sud sudanese ha tenuto a ribadire che l'Etiopia "è sempre solidale con il Sud Sudan" e lo è stata "anche in momenti difficili", aggiungendo che "il popolo del Sud Sudan non dimenticherà mai questo contributo"."Se una forza intende attaccare l'Etiopia attraverso il Sud Sudan, dovrà prima affrontare il popolo del Sud Sudan", ha concluso l'ambasciatore, ribadendo che le autorità di Giuba rispettano "pienamente" il diritto etiope di utilizzare le proprie risorse naturali nel suo territorio, e dicendosi "fiducioso" che l'Etiopia affronterà il suo problema attraverso il dialogo. In ogni caso, ha concluso "il Sud Sudan sarà al fianco dell'Etiopia", ha detto. (segue) (Res)