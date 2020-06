Sud Sudan-Etiopia: ambasciatore Morgan, governo non agirà contro Addis Abeba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri anche il ministero degli Esteri del Sud Sudan ha smentito di aver risposto positivamente alla richiesta egiziana di costruire una base militare a Pagak. In un comunicato, il ministero ha dichiarato che le notizie circolanti a questo proposito sui media locali sono "assolutamente false e prive di fondamento". “Non esiste niente di simile. Non è stato raggiunto alcun accordo per assegnare un pezzo di terra alla base militare egiziana nel territorio della Repubblica del Sud Sudan", si legge nel documento, che precisa come Egitto ed Etiopia siano "amici intimi" del Sud Sudan. Entrambi, prosegue la nota, hanno collaborato al processo di attuazione dell'accordo rivitalizzato sulla risoluzione del conflitto nella Repubblica del Sud Sudan, in particolare sul secondo punto che tratta le disposizioni in materia di sicurezza. Anche in questo testo, le autorità di Giuba affermano che queste "accuse sono condotte dai nemici della pace nel paese in modo da macchiare le nostre relazioni con i nostri paesi vicini e l'intera regione". L'Etiopia ha inoltre contribuito a mantenere la pace e la sicurezza nell'area attraverso la Forza di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite ad Abyei (Unisfa), prosegue il ministero degli Esteri, sottolineando che il Sud Sudan è un paese "amante della pace" e che "continuerà sempre a sostenere la coesistenza pacifica con il suo vicino, la regione e il mondo intero, per il reciproco vantaggio di tutti". (segue) (Res)