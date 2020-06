Sud Sudan-Etiopia: ambasciatore Morgan, governo non agirà contro Addis Abeba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, sulla base di fonti militari, il sito di informazione "Sud Sudan News Now" (Ssnn) aveva riferito che la futura base di Pagak ospiterà circa 250 truppe egiziane preparate "ad ogni evenienza" con riferimento al contenzioso in corso sulla realizzazione della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd). “Il governo della Repubblica del Sud Sudan e le Forze di difesa popolare del Sud Sudan (Sspdf) hanno acconsentito ad assegnare ai nostri fratelli egiziani il pezzo di terra richiesto nell'est (del sud Sudan) al fine di posizionarvi le loro truppe che aiuteranno nello sviluppo del paese", ha dichiarato un alto funzionario a "Ssnn". Secondo la stessa fonte, la terra concessa sarà utilizzata dagli egiziani per fornire "sviluppo, un elemento fortemente necessario" per il Sud Sudan. La zona di Pagak è stata una roccaforte dell'opposizione sud sudanese. Nel 2017, durante la guerra civile, il governo di Giuba lanciò un'importante offensiva con l'obiettivo di catturare la città, considerata strategica, e la più ampia contea di Maiwut dai ribelli Splm-Io di Riek Machar, attualmente vicepresidente del paese. (Res)