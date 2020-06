Energia: ministro Esteri ungherese, forniture gas da Serbia arriveranno da ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime forniture di gas dalla Serbia arriveranno in Ungheria a partire da ottobre: i quantitativi di energia in transito potrebbero essere maggiori di quanto originariamente pianificato. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese dopo aver ricevuto il ministro dell'Energia e dell'Attività mineraria serbo, Aleksandar Antic, a Budapest. L'Ungheria è pronta ai dovuti cambiamenti se le aziende coinvolte segnaleranno che la domanda è maggiore dei 6 miliardi di metri cubici annui previsti, ha spiegato. La costruzione di un gasdotto per collegare la rete ungherese al confine con la Serbia è già in preparazione e un accordo per il collegamento con la rete serba potrebbe essere presto firmato a breve. Antic ha accolto con favore il rafforzamento della collaborazione con Budapest in materia di progetti energetici, giacché servirà gli interessi dell'intera regione. (segue) (Vap)