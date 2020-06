Fase 2: Zingaretti (Pd) su "Il Sole 24 Ore", sì al Mes per un grande piano sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico (Pd), Nicola Zingaretti, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "giustamente si parla tanto di ripresa, di come riaccendere i motori dello sviluppo. Le risposte possono essere molto più concrete di quanto si pensi. Il Fondo Sanitario Nazionale per il 2020, con gli aumenti previsti dalla legge di bilancio, dal Dl Cura Italia e dal Dl Rilancio, ha raggiunto i 120 miliardi di euro con un incremento di 6 miliardi rispetto al 2019". "Nonostante questo straordinario risultato - continua il segretario - il sistema Paese investe, da molti anni, nel servizio sanitario meno di altri paesi europei come Francia e Germania e vi è uno stock considerevole di spesa privata delle famiglie per circa 40 miliardi. Serve un cambio di rotta, il servizio sanitario va letto come grande driver di sviluppo e di benessere. La più grande infrastruttura pubblica di questo Paese che ne contribuisce alla ricchezza complessiva. La spesa sanitaria, oltre che a tutela della vita, è un investimento produttivo importante in un settore con un alto livello di capitale umano e ad altissimo tasso d'innovazione, come quelli legati alle nuove frontiere della ricerca, della cura e dell'assistenza". "Investire nelle scienze della vita, - riprende Zingaretti - questo ci deve insegnare la grave pandemia in corso e rendere accessibili a tutti le cure in un Paese che ha il tasso di natalità più basso in Europa e nel contempo uno dei Paesi al mondo con la popolazione più anziana. Una longevità che spesso si ritrova a convivere con le gravi difficoltà delle malattie croniche, soprattutto negli ultimi anni di vita. Occorre ripensare totalmente la cronicità e l'assistenza agli anziani. Superare la cultura dello scarto per chi esce dal mondo della produzione". (segue) (Rin)