Fase 2: Zingaretti (Pd) su "Il Sole 24 Ore", sì al Mes per un grande piano sanitario nazionale (2)

- Il segretario spiega che "la logica dei tagli alla spesa sanitaria, sotto la pressione del risanamento finanziario, è stata una strategia sbagliata che ha causato un arretramento dell'accessibilità ai servizi sanitarie ha favorito il senso di insicurezza dei cittadini. Il coronavirus ha reso evidente le necessità di promuovere il potenziamento e l'ammodernamento del nostro sistema sanitario: ospedali, ma anche tecnologie digitali, presenza sui territori, prevenzione, ricerca e la necessità di costruire un nuovo sistema di presa in carico. Ora dobbiamo aprire una nuova fase per costruire un nuovo modello basato sulla rivoluzione digitale e il rafforzamento della rete territoriale di sanità pubblica". Secondo Zingaretti "dobbiamo rompere finalmente le canne d'organo che separano la gestione della sanità dai servizi sociosanitari e sociali. Lavoriamo a una forte presenza territoriale: l'esempio delle unità mobili pronte a intervenire e a dare assistenza nei territori, sperimentato con il coronavirus va salvato e potenziato. Va fatto un forte investimento nell'assistenza domiciliare per evitare le criticità viste nelle residenze per anziani e soprattutto nelle assurde case di riposo che ospitano persone non autosufficienti. Va ripensato e rafforzato il ruolo della medicina di base che qualcuno proponeva di eliminare. Va data centralità alla medicina territoriale e alla rete dei distretti dal materno infantile, ai consultori, alle fragilità, alla salute mentale, alla età evolutiva. Questo slancio non va perso, perché è esattamente lì la sanità del futuro". "Dobbiamo investire - scrive il segretario - nella ricerca medica, nelle apparecchiature mediche, nella digitalizzazione mettendo in rete tutti i poli socio-sanitari per la trasmissione di dati e per la telemedicina, la televisita e il telemonitoraggio. Cosa sarebbe stato questo virus se avessimo avuto la possibilità da casa di trasmettere al servizio sanitario dei parametri vitali banali come la temperatura, la pressione e l'ossigenazione. È questa la rivoluzione digitale a domicilio: monitorare a distanza e intervenire in caso di scompensi. Dobbiamo correre veloci e investire nella modernizzazione degli ospedali, nella creazione di posti letto strutturali, anche in terapia intensiva. Solo l'adeguamento sismico della nostra rete ospedaliera e territoriale comporta investimenti di miliardi di euro in un Paese come il nostro a forte sismicità". (Rin)