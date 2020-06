Turchia: nave polizia in navigazione su fiume Evros obiettivo di spari da sponda greca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'imbarcazione della polizia turca utilizzata per operazione speciali è stata colpita da spari dalla sponda greca del fiume Evros, frontiera naturale tra Grecia e Turchia lungo il quale stava navigando. Lo hanno dichiarato in un comunicato le autorità della provincia turca di Edirne, al confine con la Grecia. Secondo il comunicato, un gruppo di uomini in mimetica ha sparato contro l'imbarcazione che trasportava poliziotti turchi e si trovata nei pressi del valico di frontiera di Basyurt, vicino al villaggio di Rahmanca. Gli agenti di polizia turchi stavano fotografando il corpo di un migrante impigliato tra le radici di un albero - la cui presenza era stata loro segnalata da fonti non meglio specificate - quando sono stati attaccati. L'attacco ha avuto fine dopo che i poliziotti hanno sparato in aria alcuni colpi di avvertimento. Ieri, 4 giugno, il ministro per la Difesa greco Nikos Panagiotopoulos ha dichiarato all’emittente televisiva ellenica “Star Tv” che Atene “non esclude” l’uso della forza e un conflitto militare con la Turchia per difendere la propria sovranità. "Non vogliamo arrivare a questo punto, ma ci tengo a chiarire che faremo tutto il possibile per difendere i nostri diritti sovrani nella massima misura possibile", ha dichiarato Panagiotopoulos. "L’atteggiamento della Turchia è stato piuttosto aggressivo di recente. Credo che l'unico modo per la Grecia di affrontare un simile comportamento, che generalmente tende a essere un'aggressione, sia, da un lato, usare tutti i suoi mezzi diplomatici, e dall'altro, rafforzare la capacità di deterrenza delle forze armate", ha detto il ministro. (segue) (Tua)