Turchia: nave polizia in navigazione su fiume Evros obiettivo di spari da sponda greca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri greco lunedì primo giugno ha convocato l'ambasciatore della Turchia ad Atene in relazione alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del governo turco delle richieste di Turkish Petroleum Corporation (Tpao) per le licenze di esplorazione in aree della piattaforma continentale greca. L’iniziativa giunge dopo che il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha criticato le autorità turche, ree di "usurpare i diritti sovrani della Grecia”. Nel documento pubblicato dal governo turco si farebbe riferimento a 24 blocchi nel Mediterraneo orientale dove condurre nuove attività esplorative, a seguito del controverso accordo sulle frontiere marittime firmato lo scorso novembre tra il Governo di accordo nazionale libico (Gna) e Ankara con l'obiettivo di creare una Zona economica esclusiva che si estende dalla sua costa meridionale turca a quella nord-orientale della Libia. Sempre ieri, il premier del Gna, Fayez al Sarraj, ha incontrato ad Ankara il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Quest'ultimo ha dichiarato che il suo paese e la Libia sono pronti ad espandere la cooperazione in tutti i settori, comprese le operazioni di esplorazione e perforazione nel Mediterraneo orientale per sfruttarne le risorse energetiche. (Tua)