Libia: Haftar alza la voce ma si ritira, a Tripoli la folla festeggia

- La riconquista dell'aeroporto internazionale di Tripoli da parte delle forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha segnato un passaggio decisivo per la risposta all'offensiva lanciata un anno fa da Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Anche se in ritirata, il generale alza la posta e pone condizioni ben precise per tornare alla diplomazia. Il comandante dell'Lna insiste sul fatto che la Turchia, principale sponsor internazionale dell'esecutivo di Tripoli, non dovrebbe partecipare ad alcuna sessione di negoziazione sul cessate il fuoco in Libia. Lo riferiscono fonti vicine a Haftar all'emittente televisiva di proprietà saudita "Al Arabiya". Nel corso dei colloqui che il generale ha tenuto ieri al Cairo, la capitale dell'Egitto, Haftar ha informato di aver inoltrato una richiesta nel corso dei colloqui del 5+5 di Ginevra per attuare un "embargo aereo" per impedire il trasferimento di armi turche a Tripoli, sede del Gna. Secondo Haftar, lo spazio aereo e gli aeroporti in Libia dovrebbero essere soggetti alla supervisione di parti internazionali neutrali, tra cui le Nazioni Unite e l'Unione Europea, mantenendo la Turchia lontana da questi dossier.Anche il portavoce dell'Lna, Ahmed al Mismari, ha sottolineato che nessun progresso in alcun negoziato politico sarà raggiunto tra l'Lna e l'esecutivo guidato da Fayez al Sarraj, "a meno che tutte le forze del presidente turco Recep Tayyip Erdogan non siano ritirate dalla Libia". L’ufficiale ha aggiunto che il premier del Gna avrebbe reso la crisi libica "un ostaggio dei conflitti internazionali", spiegando che "l'esercito sta combattendo una guerra contro le milizie e il terrorismo: la comunità internazionale dovrebbe fare il suo dovere". Il portavoce delle forze di Haftar ha anche spiegato che "se l'altra parte non si atterrà agli accordi, il comando generale dell'Esercito riprenderà le operazioni e sospenderà la sua partecipazione ai colloqui militari 5+5 di Ginevra" mediati dalle Nazioni Unite. Ieri sera, intanto, una grande folla è scesa in piazza nella capitale libica per celebrare la ritirata delle forze della Cirenaica dai confini amministrativi di Tripoli. Le forze del Gna hanno annunciato di essere penetrate nei confini amministrativi della città di Tarhuna, a sud-est di Tripoli, pronte a riprenderne il controllo. Durante l'incontro con il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, presso il Palazzo repubblicano di Ankara, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, si è impegnato a continuare a sostenere il governo di Tripoli, mentre Sarraj ha confermato che la battaglia contro Haftar continua.Sul fronte della diplomazia riprendono i contatti tra gli attori nazionali e stranieri coinvolti nella crisi libica. Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento eletto nel 2014 che si riunisce in Cirenaica), Aguila Saleh, è arrivato questa mattina nella capitale dell'Egitto, Il Cairo, per incontrare alti funzionari egiziani e consultarsi con loro sui recenti sviluppi. Inoltre, il capo della diplomazia degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha intrattenuto ieri una conversazione telefonica con il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, incentrata sulla crisi libica. Una dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa afferma che le due parti hanno discusso della situazione nella regione e hanno concordato sulla necessità di un cessate il fuoco in Libia e sulla ripresa del dialogo politico sponsorizzato dalle Nazioni Unite. Il vicepremier libico, Ahmed Maiteeq, si è recato in visita a Mosca e secondo fonti stampa potrebbe incontrare a breve degli emissari egiziani. (Res)