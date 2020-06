Regno Unito: ex premier Blair, per combattere coronavirus necessari test di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Tony Blair ha dichiarato che il Regno Unito ha bisogno di un sistema di test di massa per il coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". L'ex premier del Partito laburista ha avvertito che anche se il Regno Unito ha deciso di allentare le misure restrittive, il tasso di trasmissione del coronavirus rimarrà "ostinatamente alto". Secondo Blair allentare le restrizioni equivale a scommettere di avere la migliore strategia di contenimento del virus possibile. "Ma non ce l'abbiamo", ha commentato Blair. L'ex premier ha affermato che il Regno Unito dovrebbe introdurre i test di massa utilizzando sia quelli in laboratorio, sia i tamponi. In questo modo, secondo Blair, il governo riuscirebbe a testare la maggior parte della popolazione anche più di una volta, se necessario. Uno studio del suo centro studi ha rilevato che l'approccio del governo consiste prevalentemente nel condurre test in laboratorio per chi mostra sintomi e per i lavoratori in prima linea. Invece il centro studi Tony Blair Institute for Global Change suggerisce che il governo "cambi velocemente" strategia in modo da introdurre un regime di test di massa.(Rel)