Difesa: Casellati, Arma dei Carabinieri è uno dei volti più autorevoli della nostra Repubblica

- L'Arma dei Carabinieri si conferma come uno dei volti più autorevoli della nostra Repubblica. E' quanto scrive il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel messaggio inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale C.A. Giovanni Nistri. "In occasione del 206mo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, desidero far pervenire a Lei e a tutte le donne e agli uomini che operano quotidianamente al servizio della Patria la mia personale vicinanza. Grazie alla struttura capillare sul territorio e ai suoi reparti specializzati, con la sua silenziosa, ma capillare, attività a tutela dei valori fondamentali di libertà e convivenza civile", aggiunge. "La vostra presenza attenta, sensibile alle istanze di una società in costante trasformazione, continua ad alimentare un rapporto di stima e fiducia tra i cittadini ed i carabinieri. Le 4950 stazioni presenti sul territorio nazionale e le unità mobili che senza sosta percorrono strade e centri urbani – prosegue il messaggio del presidente Casellati - sono un presidio di legalità e sicurezza, ma anche una realtà sempre aperta all'accoglienza e al dialogo con chi è in difficoltà". (segue) (Com)