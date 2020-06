Difesa: Casellati, Arma dei Carabinieri è uno dei volti più autorevoli della nostra Repubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato dichiara che la collaborazione quotidiana con le istituzioni democratiche del Paese rende la presenza dell'Arma uno strumento vitale per la comune lotta contro le grandi sfide della nostra società, dalla salute pubblica al contrasto della criminalità organizzata, dalla tutela del patrimonio alla gestione delle emergenze". "In questa giornata - aggiunge Casellati -, desidero rinnovare a tutti gli appartenenti all'Arma il mio personale ringraziamento per sapere essere protagonisti ogni giorno di un grande progetto di difesa e promozione del nostro Paese. Il contributo individuale di ciascuno di voi è irrinunciabile e anche nel contesto di una inedita emergenza sanitaria avete saputo confermarlo con rinnovata determinazione". "Nel rivolgere un pensiero commosso a tutti i carabinieri caduti nell'adempimento del proprio dovere, La prego, Signor Generale, di accogliere i migliori auguri per le tante sfide future che l'Arma è chiamata ad affrontare. Sono certa che saprete affrontarle uniti e fedeli all'amore per la nostra Italia e all'alto senso delle istituzioni che da sempre sono i vostri tratti distintivi", conclude il presidente del Senato. (Com)