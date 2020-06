Automotive: Patuanelli, il momento obbliga riflessione su incentivi alla vendita senza incidere su obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario sostenere la filiale dell’automotive riflettendo su come incentivare la vendita senza andare a incidere sugli obiettivi: lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a "Radio Anch'io" su Radio1 Rai. "E' necessario sostenere la filiale dell'automotive per il grande impatto occupazionale che ha nel nostro paese e per la grande qualità dei nostri prodotti, inoltre perché la catena del valore è molto alta e deve essere sostenuta", ha detto. "Poi le modalità con cui il parlamento deciderà di sostenerlo ovviamente sarà frutto del dibattito parlamentare. Inutile negare che ci siano opinioni diverse nella maggioranza. Riteniamo comunque - ha aggiunto il ministro - che sia imprescindibile mantenere il rispetto degli obiettivi di riduzione di Co2 con incentivi più all'elettrico". Poi, vista l'eccezionalità del momento, è obbligatoria una riflessione su come su come incentivare la vendita senza incidere sugli obiettivi", ha concluso.(Rin)