Difesa: Garavini (IV), Carabinieri alto esempio di dedizione morale allo Stato, l'Italia vi è grata

- L'Arma dei Carabinieri è, per tutte le italiane e gli italiani, un punto di riferimento prezioso. Insostituibile nel compito di presidio che svolge sul territorio, così come nell'elevato livello di specializzazione dei suoi reparti. Il mio augurio va oggi a tutte le donne e gli uomini che compongono l'Arma e che, grazie al loro spirito di servizio, rappresentano da 206 anni un alto esempio di senso civico e dedizione morale allo Stato. Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente commissione Difesa e vicepresidente gruppo Italia Viva-Psi. "Un'abnegazione dimostrata anche durante l'emergenza Covid, durante la quale i Carabinieri hanno dispiegato tutte le proprie energie, fornendo assistenza e supporto tecnico sia alla popolazione che al personale sanitario, pagando un drammatico tributo in termini di vite umane. Il mio pensiero oggi va ai Carabinieri che non sono più con noi e alle loro famiglie", aggiunge Garavini, secondo cui per il sacrificio di chi ha perso la vita, in questa come in altre emergenze, per lo sforzo e la dedizione sempre dimostrati, il Paese è loro riconoscente. (Rin)