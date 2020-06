© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bisogna reagire e andare avanti" davanti alle minacce di Casapound. Lo ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi in una intervista a Repubblica, dopo che su Twitter alcuni esponenti del movimento avevano scritto sulla prima cittadina della Capitale che "resterà nel libro nero dei camerati". "La mia scorta? No, non è stata rafforzata", ha poi aggiunto Virginia Raggi. (Rer)