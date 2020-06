Germania: consulenti economici governo intendono tagliare previsioni di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr) noto come i “Cinque saggi”, che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale, intende correggere al ribasso le previsioni sulla crescita della Germania nel 2020 a causa della crisi del coronavirus. È quanto dichiarato dal presidente dello Svr, Lars Feld, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al gruppo editoriale Funke. Secondo Feld, le misure restrittive attuate per contenere la diffusione del coronavirus “hanno richiesto più tempo e il commercio estero è stato colpito più duramente del previsto”. Per il presidente dello Svr, nel 2020 la Germania potrebbe registrare una contrazione intorno al 6 per cento. Feld ha aggiunto che, nelle ultime previsioni di crescita pubblicate a marzo, lo Svr è stato “chiaramente troppo ottimista, soprattutto per quanto riguarda gli Stati Uniti”. Allora, i “Cinque saggi” avevano elaborato tre scenari. Nel migliore dei casi, il Pil della Germania subirebbe nel corso dell'anno una contrazione del 2,8 per cento. Nell'ipotesi peggiore, il declino sarebbe del 5,4 per cento. (Geb)