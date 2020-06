Regno Unito: dal 15 giugno la mascherina sarà obbligatoria sui mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 15 di giugno in Inghilterra è obbligatorio indossare una mascherina protettiva sui mezzi pubblici. Lo riporta la stampa britannica. Questa decisione rappresenta un indurimento della posizione del governo, che sinora ha avuto un approccio molto più rilassato rispetto ad altri paesi per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine protettive. Downing Street, sede del governo britannico, ha previsto che nelle prossime settimane, con la riapertura di molti settori dell'economia, ci sarà un aumento esponenziale nell'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. Il ministro dei Trasporti, Grant Shapps, ha affermato che il governo sta "accelerando i servizi di autobus, tram e treni con fondi governativi, ma c'è ancora molto da fare". Shapps ha invitato chi può lavorare da casa a continuare a farlo, e chi deve prendere i mezzi pubblici a evitare l'ora di punta. Le persone che si rifiutano di indossare una mascherina sui mezzi pubblici potrebbero ricevere una multa. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, aveva da tempo richiesto che i cittadini della capitale indossassero mascherine fatte in casa per proteggere i lavoratori nel settore dei trasporti.(Rel)