Scuola: Agidae, mettiamo a disposizione la nostra piattaforma didattica

- Nell’incontro con il premier Conte e con il ministro Azzollina, padre Francesco Ciccimarra, presidente nazionale Agidae (Associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica), ha fatto presente la disponibilità delle scuole cattoliche a ripartire “con grande consapevolezza delle problematiche attuali legate alla crisi epidemiologica che dovrà comportare l’adempimento di nuove regole per la tutela della salute e della sicurezza di tutti coloro che frequenteranno la scuola, alunni, personale dipendente, famiglie, gestori, ecc..”. Ciccimarra ha chiesto al presidente del Consiglio e al ministro dell’Istruzione di porgere particolare attenzione ad alcune questioni: tutela della disabilità, ammortizzatori sociali (Fis e Cigd), collaborazione organica sul territorio tra scuola statale e scuole paritarie, compensazione dei crediti scolastici con imposte e contributi al fine di evitare il blocco dell’erogazione dei contributi Miur, cessione del credito scolastico. Infine il presidente dell’Agidae ha annunciato la messa a disposizione delle scuole paritarie di una piattaforma didattica erogativa per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, “per offrire concretamente a tutti un’opportunità formativa in più”. Ha auspicato che “l’incontro non costituisca un’occasione unica ma possa implementarsi in una collaborazione istituzionale continua e costruttiva”.(Ren)