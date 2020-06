Riccione: in macchina con 1,3 chili di marijuana, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Nor di Riccione, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso con 1,3 kg di marijuana un uomo classe ’64, originario di Belvedere Marittimo (Cs) e già noto per precedenti specifici. Nel corso di una perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto un grosso sacco occultato sotto il sedile contenente proprio la marijuana. L’uomo non ha fornenito alcun chiarimento agli investigatori, venendo così condotto in caserma e sottoposto a ulteriore perquisizione presso il proprio domicilio. AK47 il marchio riportato su un piccolo post-it trovato sulla sostanza, secondo i militari hanno l’appunto sarebbe da ricondurre alla potenza del principio attivo contenuto nella sostanza, evidentemente trattata. Al termine della perquisizione domiciliare, nell’abitazione dell’uomo sono stati trovati anche 1.500 euro in contanti, in banconote da 50 euro, ritenute provento dell’attività illecita. L’uomo è stato trattenuto in stato di arresto in attesa della celebrazione del rito direttissimo. (Ren)