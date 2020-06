Casapound: Raggi, aspettiamo anche sgombero di via delle Baleniere a Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito allo stabile dell'Aeronautica militare di via delle Baleniere a Ostia, occupato circa un mese fa da alcune famiglie con il sostegno di Casapound, il sindaco di Roma Virginia Raggi in una intervista a Repubblica ha affermato: "Siamo in contatto con la Difesa e il sottosegretario Giulio Calvisi" che mercoledì "ha spiegato di aver già chiesto alla prefettura di procedere con lo sgombero. Restiamo in attesa". Sul possibile utilizzo della struttura la prima cittadina di Roma ha aggiunto: "Anche qui sono in contatto con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per studiare una soluzione. Dopo lo sgombero, mi piacerebbe poter rimettere in sesto e riutilizzare gli stabili dell'Aeronautica militare per aiutare chi ha bisogno". (Rer)