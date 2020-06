Roma: da calciatore di I categoria a corriere della droga, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da calciatore in I categoria a Genova e richiedente asilo a "corriere della droga". Pizzicato mentre stava per salire su un pullman diretto a Genova con 1.069 grammi di marijuana: un altro corriere della droga è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Celio e dal commissariato Esquilino. I due poliziotti, liberi dal servizio mentre si trovavano nei pressi di un locale in largo Guido Mazzoni, hanno notato lo strano atteggiamento di un cittadino straniero che, con uno zaino al seguito, con fare guardingo e controllandosi sempre intorno, si dirigeva verso un autobus in partenza per Genova. Fermato, il giovane sin da subito ha mostrato segni di inquietudine e nervosismo e, alla richiesta di esibire un documento di identità, probabilmente per sviare i sospetti, ha mostrato una tessera di riconoscimento di una Società calcistica di Genova. L'essere un calciatore però non lo ha aiutato - il forte odore di "canfora", sostanza utilizzata per coprire l'odore della marijuana e confondere l'olfatto dei cani antidroga ha attirato l'attenzione dei poliziotti che gli hanno chiesto di aprire lo zaino: al suo interno un grosso involucro avvolto con numerosi strati di cellophane trasparente e di colore nero contenente marijuana per un peso di 1.069 grammi. Dopo essere stato foto-segnalato al Gabinetto di Polizia scientifica e a conclusione degli atti di rito il "calciatore - corriere", Y.A. nigeriano di 29 anni, residente a Genova è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria in attesa della direttissima.(Rer)