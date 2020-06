Romania: ministro Finanze, da programma di sostegno per le grandi aziende un massimo di 1,6 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il massimale assegnato al programma di sostegno per le grandi aziende in Romania è di 1,6 miliardi di euro, con l'effetto di moltiplicarsi nell'economia fino a quasi 5,8 miliardi di euro. Il programma dovrebbe essere operativo tra tre settimane, al massimo un mese. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Florin Citu in una dichiarazione. "Abbiamo approvato il protocollo d'intesa per le grandi aziende. Abbiamo annunciato fin dall'inizio che anche le grandi aziende in Romania beneficeranno di condizioni simili alle Pmi. Esistono tre importanti misure approvate. Una garanzia a nome e conto dello Stato per le società colpite dalla pandemia di Covid-19 che copre in proporzione per un massimo del 90 per cento la garanzia necessaria per prestiti e nuovi crediti concessi da banche commerciali per effettuare investimenti e/o per sostenere l'attività corrente delle società beneficiarie", ha chiarito Citu. La seconda misura consiste nel concedere finanziamenti con una componente di aiuto di Stato nel nome e per conto dello Stato per le società colpite dalla pandemia di Covid al fine di effettuare investimenti o supportare le attività correnti. "Qui è chiaro che abbiamo imparato dall'esperienza sel programma destinato alle piccole e medie imprese, Imm Invest, e vogliamo accumulare i crediti di investimento con quelli di supporto dell'attività corrente, del capitale circolante", ha aggiunto il ministro. Mentre la terza misura consiste nel concedere prodotti con "una componente de minimis per compensare gli interessi sui prestiti in corso, sovvenzionare gli interessi su nuovi prestiti e garantire massimali con una componente de minimis per i prestiti di capitale circolante concessi da banche commerciali. E qui abbiamo un abbuono di interessi proprio come nel sistema de minimis". Secondo il ministro, il massimale è di 1,6 miliardi di euro, "con un effetto moltiplicatore di quasi 5,8 miliardi di euro nell'economia". Il programma di sostegno alle grandi aziende potrebbe diventare operativo tra 3 o 4 settimane. (Rob)