Bosnia-Croazia: premier croato Plenkovic oggi in visita a Mostar

- Il premier della Croazia e leader del partito Unione democratica croata (Hdz), Andrej Plenkovic, è oggi in visita a Mostar, in Bosnia-Erzegovina. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", è previsto un incontro con il leader dell'Hdz in Bosnia-Erzegovina, Dragan Covic, presso la sede locale della forza politica. Successivamente è prevista una seduta dell'Hdz presieduta da Covic, tenuta in occasione dei 15 anni dalla fondazione del partito in Bosnia-Erzegovina. (Seb)