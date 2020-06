© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola ha bisogno di rilancio e non può trasformarsi in un un ospedale da campo. Per garantire la ripartenza a settembre dobbiamo investire una quantità pari di risorse ai miliardi stanziati per la sanità, soldi per una nuova rinascita della scuola, con un piano in 6 punti". Lo ha scritto in un tweet Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati. (Ren)