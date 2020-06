Sport: assessore Roma, Tar accoglie istanza Lazio nuoto, attendiamo motivazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore capitolino allo Sport e grandi eventi Daniele Frongia in una nota afferma: "Abbiamo saputo ieri in serata che il Tar del Lazio ha emesso la sentenza relativa all'ennesimo ricorso presentato dalla società sportiva Lazio nuoto sul'affidamento della concessione di gestione dell'impianto di via Giustiniano Imperatore. Ricordiamo che il ricorso presentato sulla validità dell'avviso pubblico in questione era già stato rigettato dal Tar, a sottolineare il buon operato di questa amministrazione. Su tale ultimo ricorso il Tar si era riservato di valutare se la dichiarazione di fatturato presentata dalla società concorrente arrivata prima fosse adeguata ai fini dell'affidamento. Il dispositivo della sentenza accoglie, nei limiti e nei termini che saranno presenti nelle motivazioni, (non ancora pubblicate) l'istanza del concorrente Ss Lazio nuoto, risultato secondo classificato, nella gara di affidamento in concessione di gestione della piscina di via Giustiniano Imperatore. Attendiamo i 30 giorni per leggere tali motivazioni e dare seguito alla sentenza del Tar, nel nuovo atto di affidamento che sarà adottato dal dipartimento Sport nel rispetto della stessa", continua Frongia nella nota. (segue) (Com)