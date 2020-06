Sport: assessore Roma, Tar accoglie istanza Lazio nuoto, attendiamo motivazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordiamo che, come ribadito da più sentenze negli ultimi anni, aver bandito un avviso pubblico per una concessione scaduta è, e sarà sempre, la modalità più giusta di agire, per preservare la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa", aggiunge l'assessore allo sport di Roma. "Procederemo sempre sulla strada della legalità e, nel caso si confermasse la Lazio nuoto la vincitrice del bando - per meriti chiaramente - per l'amministrazione non può che essere una vittoria: perché avremo un impianto con una concessione valida per diversi anni e non scaduta, perché avrà vinto la società più meritevole e perché quest'ultima verserà un canone adeguato ai costi correnti, e non basato su cifre stabilite decine di anni prima, facendo aumentare gli introiti per Roma Capitale. Nel frattempo, dopo mesi difficili per la pandemia, mi auguro che presto tutti gli abbonati possano tornare a nuotare nelle corsie della storica piscina della Garbatella che invece, purtroppo, mi risulta essere ancora chiusa". (Com)