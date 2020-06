Usa-Corea del Sud: costi difesa, Washington torna a chiedere flessibilità (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di bilancio della Difesa Usa per l’anno fiscale 2021 include per la prima volta una voce relativa al finanziamento di una nuova base per il sistema di difesa missilistica Terminal High Altitude Area Defense (Thaad) sul suolo sudcoreano. Gli Usa sarebbero pronti a stanziare 49 milioni di dollari per lo sviluppo del sito nell’area di Seongju: è la prima volta che il governo Usa formalizza un impegno finanziario per il sito militare, nel contesto delle tensioni tra i due paesi alleati in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle Forze Usa in Corea del Sud. La proposta di bilancio prevede lo stanziamento di 36 milioni di dollari per le strutture primarie, inclusi tre magazzini sotterranei; le strutture di supporto, come la rete elettrica e fognaria, costeranno 6,85 milioni di dollari. La proposta di bilancio sottolinea l’esigenza di ulteriori fondi, da destinare ad esempio alle strutture di supporto del personale, e afferma che “la possibilità di un finanziamento da parte della nazione ospite è stata discussa” con Seul. (Nys)