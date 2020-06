Hong Kong: polizia interviene a commemorazione massacro Tiananmen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strage di Piazza Tienanmen segnò la fine di proteste di massa a guida studentesca che ebbero luogo a Pechino tra il 15 aprile e il 4 giugno 1989. In altre parti della città, i cittadini sono scesi in strada e ha anno acceso candele in altre manifestazioni pacifiche. Separatamente, migliaia di civili si sono radunati a Taipei per una veglia a lume di candela di fronte alla Piazza della Libertà per commemorare l'anniversario. Il libraio dissidente di Hong Kong Lam Wing Kee e il paroliere Albert Leung erano entrambi presenti alla veglia di Taipei. "Non sono necessariamente d'accordo con tutti gli slogan [...] ma almeno posso esprimere il mio disaccordo qui senza essere messo a tacere dal Partito comunista cinese", ha affermato Leung. (Cip)