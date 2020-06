Filippine: tasso disoccupazione al 17,7 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione delle Filippine è balzato al 17,7 per cento nel mese di aprile a causa delle ricadute della pandemia di coronavirus. Il dato equivale a 7,3 milioni di persone prive di un impiego. Lo ha annunciato oggi l’ente statistico nazionale delle Filippine. Il dato riflette gli effetti della chiusura delle attività economiche decretata nell’isola di Luzon – la più popolata e produttiva del paese – per frenare la propagazione del contagio. A gennaio il tasso di disoccupazione nel paese era del 5,3 per cento. (segue) (Fim)