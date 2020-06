Cina: trasporto aereo, dall'8 giugno voli internazionali aumenteranno del 50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Caac arriva dopo che Washington ha vietato alle compagnie aeree cinesi di volare negli Stati Uniti, citando le restrizioni che Pechino aveva imposto alle compagnie aeree del paese. In una dichiarazione, la Caac ha reso noto che i vettori stranieri qualificati attualmente esclusi dai voli operativi per la Cina continentale saranno ammessi per voli una volta alla settimana in una città di loro scelta a partire dall'8 giugno. La dichiarazione si riferisce soltanto ai vettori stranieri, senza menzionare specificamente le compagnie aeree statunitensi. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha vietato alle compagnie aeree cinesi di volare negli Usa a partire dal 16 giugno. (segue) (Cip)