Cina: trasporto aereo, dall'8 giugno voli internazionali aumenteranno del 50 per cento (3)

- La cosiddetta politica "Five One" lanciata da Pechino alla fine di marzo consente ai vettori continentali di operare solo un volo a settimana su una rotta verso qualsiasi paese e alle compagnie aeree straniere di effettuare un solo volo a settimana verso una città della Cina e di non superare la capacità di voli che avevano il 12 marzo. Tuttavia, poiché le compagnie aeree passeggeri statunitensi avevano sospeso tutti i voli entro quella data, non sono state in grado di riprendere i voli verso la Cina. La Caac ha affermato che tutte le compagnie aeree saranno autorizzate ad aumentare il numero di voli internazionali che coinvolgono la Cina fino a un massimo di due a settimana se nessun passeggero risulta positivo per la Covid-19 per tre settimane consecutive. Se al momento dell'arrivo a destinazione, cinque o più passeggeri su un volo risultassero positivi per il coronavirus, la Caac escluderebbe la compagnia aerea dai servizi per una settimana. Le compagnie aeree sarebbero invece sospese per quattro settimane se dieci passeggeri o più passeggeri risultassero positivi. (Cip)