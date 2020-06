Centrodestra: "Financial Times", Meloni sta diventando una rivale di Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni sta diventando una rivale di Matteo Salvini nel contesto della destra italiana. Questa è l'opinione del quotidiano britannico "Financial Times". Meloni non è solo un'alleata di Salvini e del partito della Lega, sta anche diventando una possibile concorrente. Meloni è entrata in politica come ministro della Gioventù nel quarto governo guidato da Silvio Berlusconi. Secondo Giovanni Orsina, professore di politica all'università Luiss di Roma, "è certamente il suo momento". Orsina ha aggiunto che "la percentuale degli elettori dei partiti di destra è più o meno la stessa dall'anno scorso, ma Meloni sta conquistando parte dei sostenitori della Lega". Secondo altri analisti politici, il pubblico italiano durante la crisi di coronavirus si è ritrovato di più nel conservatorismo di Meloni piuttosto che nella linea politica estremamente accesa di Salvini. Meloni ha criticato il governo italiano per la sua risposta lenta alla crisi di coronavirus e l'Unione europea per non aver introdotto un programma di azione coordinata più velocemente. "Quando il coronavirus era un problema italiano non interessava a nessuno nell'Unione europea. Mentre dichiaravamo le prime zone rosse in Lombardia, Ursula von der Leyen era con Greta Thunberg. Si sono attivati solo quando il virus è arrivato in Germania", ha detto Meloni al "Financial Times" prima dell'annuncio del piano di stimolo finanziario dell'Ue. "Alcuni degli attacchi di speculazione finanziaria peggiori per l'Italia sono arrivati dall'interno dell'Unione europea. Penso che gli italiani abbiano cambiato in modo significativo la propria visione dell'Europa dopo questa crisi", ha aggiunto Meloni. (Rel)